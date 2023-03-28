Камере Leica Q3 приписывают 60-Мп матрицу

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о компактной полнокадровой камере Leica Q3, официальный релиз которой ожидается в мае или июне этого года. Итак, аппарат оснастят новым процессором, датчиком изображения разрешением 60 Мп (вероятно, как в Leica M11), объективом и корпусом, как у предшественницы Leica Q2, видоискателем с более высоким разрешением, поворотным дисплеем, встроенной флеш-памятью, интерфейсом USB Type-C, рукояткой с беспроводной зарядкой, фазовой системой автофокусировки и батареей Leica BP-SCL4. При этом, камера не сможет записывать видео в разрешении 8K.

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