Камере Leica Q3 приписывают 60-Мп матрицу

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о компактной полнокадровой камере Leica Q3, официальный релиз которой ожидается в мае или июне этого года. Итак, аппарат оснастят новым процессором, датчиком изображения разрешением 60 Мп (вероятно, как в Leica M11), объективом и корпусом, как у предшественницы Leica Q2, видоискателем с более высоким разрешением, поворотным дисплеем, встроенной флеш-памятью, интерфейсом USB Type-C, рукояткой с беспроводной зарядкой, фазовой системой автофокусировки и батареей Leica BP-SCL4. При этом, камера не сможет записывать видео в разрешении 8K.