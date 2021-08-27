Камере Sony A7IV приписывают 33-Мп сенсор

Сетевые источники раскрыли новые подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony A7IV, выход которой ожидается этой осенью. Утверждается, что камеру оснастят 33 Мп матрицей (ранее сообщалось о 30-Мп датчике), матричной стабилизацией с эффективностью в 5.5 стопов экспозиции, возможностью записывать 4K-видео при 60к/с, OLED-видоискателем разрешением 5,76 млн точек, системой автофокусировки, как в A7SIII, двойным слотом для карт-памяти, полностью поворотным экраном, меню камеры, как в Sony A7SIII, чипсетом Bionz XR, возможностью выводить через HDMI 10-битное видео с субдискретизацией 4:2:2, а также поддержкой S-Log2, S-Log3, S-Gamut3, Cine и S-Gamut3. Ориентировочная цена камеры составляет 2500 долларов.

Комментарии и отзывы Sony A7IV
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