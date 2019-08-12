Камеры Fujifilm просели в продажах на 63%

Компания Fujifilm опубликовала финансовый отчет за 1 квартал 2020 финансового года. Итоги оказались довольно плачевными.

В цифрах

Наиболее сильное проседание показателей заметно у подразделения, которое выпускает камеры и другие подобные устройства. По сравнению с прошлым кварталом, выручка снизилась с 87,9 до 74,6 млрд иен или на 15,1%, а операционная прибыль — с 12,2 до 4,5 млрд иен, то есть на 63,2%. Хуже всего продавались камеры начального уровня из-за «жестких рыночных условий», не последнюю роль в этом сыграли и смартфоны. При этом, камеры среднего и высокого сегмента показали лучшие результаты.