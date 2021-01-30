Камеры Leica M10 получили коррекцию перспективных искажений

Компания Leica объявила о выпуске обновления для камер Leica M10-P, M10-R и M10 Monochrom, которое добавляет полезную функцию Perspective Control. Речь идет об автоматической коррекции перспективных искажений – исправлении прямых вертикальных линий (например, зданий) и горизонта.

Одной из последних новинок немецкого производителя стала полнокадровая камера M10-R, которая оценена в 600 тысяч рублей. Новинка характеризуется 40-Мп сенсором как в M10 Monochrom и тихим затвором, как в M10-P, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 50000, максимальным временем экспозиции в 16 минут, видоискателем, отделённым от объектива, возможностью снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, буфером памяти 2 ГБ.
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