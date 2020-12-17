Камеры Nikon Z6 и Z7 получили важное обновление

Компания Nikon объявила о выходе обновления программного обеспечения за номером 3.20 для полнокадровых беззеркалок Nikon Z6 и Nikon Z7. Помимо прочего, апдейт привносит функцию вывода видео в формате RAW на внешние рекордеры Blackmagic Design (Video Assist 5″ 12G HDR и Video Assist 7″ 12G HDR). Данная возможность будет доступна лишь тем, кто добавил платную поддержку видео в формате RAW.

Также обновление должно понравиться пользователям Apple Final Cut Pro X версии 10.4.9 (и новее). Теперь можно будет менять ISO, отображать и менять цветовую температуру при выводе отснятого видео в формате ProRes RAW на видеорекордер ATOMOS NINJA V. Напомним, что в октябре Nikon представила второе поколение своих первых полнокадровых беззеркалок, которые оценены в 2000 и 3000 долларов соответственно.