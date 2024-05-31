Камеру Canon EOS R1 показали на первых фото

В сети появились первые фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R1, разработка которой был подтверждена японским производителем всего неделю назад. Отметим наличие большого количества физических кнопок и переключателей, небольшого экрана на верхней панели, полностью поворотного дисплея, огромного видоискателя c предполагаемым разрешением 10 Мп, более крупного корпуса в сравнении с EOS R3, слота для карт памяти Dual CFexpress Type B и полноценного разъема HDMI. Ранее сообщалось, что новинку оснастят новым 24-Мп полнокадровым сенсором с динамическим диапазоном в 16+ ступеней, обновленной системой автоматической фокусировки с технологиями QPAF (Quad-Pixel) и Eye Control AF II (фокусировки на основе взгляда в видоискателе, а также различными функциями ИИ. Дата официального релиза пока не раскрывается.

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