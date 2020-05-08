Камеру Canon EOS R5 сертифицировали в США и Китае

Все еще официально не представленная фотокамера Canon EOS R5 прошла сертификацию в Тайване, США, Китае и Японии. Это значит, что долгожданный анонс уже не за горами. Если верить производителю, у камеры будут настолько продвинутые видеовозможности, что её «можно будет использовать в высокотехнологичном кинопроизводстве».

По предварительным данным, Canon EOS R5 сможет похвастаться полнокадровой внутренней записью RAW-видео с разрешением 8K с частотой кадров до 29,97 кадр/с, полнокадровой внутренней записью 8K до 29,97 к/с в режиме 4:2:2/10 бит Canon Log (H.265) или 4:2:2/10 бит HDR PQ (H.265), полнокадровой внутренней записью в 4K до 119,88 к/с в режиме 4:2:2/10 бит Canon Log (H.265) или 4:2:2/10 бит HDR PQ (H.265), сигналом 4:2:2/10 бит Canon Log или 4:2:2/10 бит HDR PQ через порт HDMI в 4K/59,94 к/с. Также отметим автофокус Dual Pixel, пятиосевую систему оптической стабилизации и два слота для карт памяти CFexpress и SD UHS-II.
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