Камеру Canon PowerShot V1 показали на живых фото

Компактная фотокамера Canon PowerShot V1 была представлена несколько дней назад, а сегодня в рамках на выставки CP+ производитель показал новинку вживую. Отметим увеличенный сенсор, а также более толстый и современный по сравнению с предшественниками корпус.

Напомним, что в оснащение PowerShot V1 входит 1,4-дюймовый датчик разрешением 22,3 Мп и соотношением сторон 3:2, скорость серийной съемки до 15 к/с с механическим затвором или до 30 к/с с электронным, записи 10-битного видео с 4K и 30 к/с со всей шириной датчика или 4K/60p c 1,4-кратным кропом, чип DIGIC X, диапазон светочувствительности ISO до 32000, встроенный зум-объектив с с фокусным расстоянием 16-50 мм в эквиваленте полного кадра и светосилой f/2.8-4.5, современная система автофокусировки Dual Pixel AF II, 3-дюймовый наклонный сенсорный ЖК-дисплей, поддержка Bluetooth и Wi-Fi, интерфейс USB Type-C, вспышка, горячий башмак, трёхступенчатый ND-фильтр, разъем HDMI и один слот для карты SD.

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