Камеру Fujifilm GFX 50SII матричной стабилизацией

В сети появились новые подробности о среднеформатной беззеркальной камере Fujifilm GFX 50S II, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что грядущую новинку оснастят системой матричной стабилизации. Ранее сообщалось, что GFX 50S II окажется самой доступной среднеформатной камерой Fujifilm с ценой не более 4500 долларов или около 290 тысяч рублей. В плане дизайна новинка будет похожа на Fujifilm GFX 100S, а вот 50-Мп датчик изображения она унаследует у предыдущего поколения. Также в камере не будет фазового автофокуса. Помимо новой камеры, компании Fujifilm приписывают выпуск среднеформатного объектива Fujinon GF35-70mm, который будет стоить около 500 долларов.

Комментарии и отзывы Fujifilm GFX 50SII
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