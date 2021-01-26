Камеру Fujifilm GFX100S показали на рендерах

В сети появились качественные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX100S, официальный анонс которой состоится уже 27 января в рамках онлайн-презентации X Summit Global. Если верить источникам, грядущая новинка получила более компактный корпус, чем её предшественница Fujifilm GFX 100. Что до технических подробностей, то GFX100S сможет похвастаться более продвинутыми возможностями по видеосъемке, сохранив, при этом, 100-Мп датчик изображения. Остальные характеристики будут объявлены на презентации. На мероприятии также ожидается дебют среднеформатного объектива Fujinon GF80mm F/1.7, камеры Fujifilm X-E4 с сенсором формата APS-C, объектива Fujinon XF27mm F2.8 MKII APS-C с защитой от пыли и влаги и зум-объектива Fujinon XF70-300mm F4-5.6 APS-C также с защитой от пыли и влаги.