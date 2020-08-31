Камеру Fujifilm X-A7 сняли с производства

Сетевые источники сообщают о том, что компания Fujifilm сняла с производства беззеркальную камеру Fujifilm X-A7, которая была представлена меньше года назад. Причины решения не раскрываются. Напомним, что Fujifilm X-A7 представляет собой компактную модель формата APS-C с датчиком разрешением 24,2 Мп, которая характеризуется быстрой и точной автофокусировкой, возможностью записывать видео в 4K/30 к/с, 3,5-дюймовым подвижным сенсорным ЖК-дисплеем с соотношением сторон 16:9, слотом для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-I, интерфейсами USB 2.0 и HDMI, разъемом для внешнего микрофона, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, автономностью аккумулятора до 440 кадров и массой всего 320 граммов.