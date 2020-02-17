Камеру Fujifilm X-T4 показали на фото

В сети появилась фотография, на которой изображена камеры Fujifilm X-T4, которая еще не была представлена официально. Напомним, что этой беззеркальной фотокамере формата APS-C Fujifilm X-T4 прочат стабилизатор изображения, возможность записывать видео в разрешении 6K при 60 кадрах в секунду и поддержку анаморфотного соотношения сторон кадра. Ранее сообщалось о подвижном дисплее, более ёмком аккумуляторе и в целом возросших габаритах и массе по сравнению с предшественницей X-T3. Цена камеры пока не сообщается. Официальный дебют ожидается в конце февраля.