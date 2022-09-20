Камеру Fujifilm X-T4 снимают с производства

Несколько инсайдеров сообщили о том, что японские компании Fujifilm и OM Digital Solution сняли с производства несколько своих камер. Речь идет об APS-С камерах Fujifilm X-T4, X-E4 и X-T30 II. Данные модели будут доступны для покупки до тех пор, пока не оскудеют складские запасы. Предполагается, что причиной такого решения является скорый релиз моделей нового поколения или нехватка комплектующих.

Напомним, что представленная два с половиной года назад Fujifilm X-T4 оснащается датчиком изображения X-Trans CMOS 4 с обратной засветкой и разрешением 26,1 Мп, процессором X-Processor 4, поддержкой серийной съемки со скоростью 15 к/с, съемки видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 к/с и системой стабилизации изображения с эффективностью в 6,5 ступени экспозиции.