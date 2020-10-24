Камеру Leica Q2 Monochrom показали на первом рендере

Сетевые источники сообщают о том, что компания Leica готовит к выходу монохромную версию представленной весной этого года камеры Leica Q2. Напомним, что стандартная модель представляет собой компактную полнокадровую беззеркальную камеру, которая характеризуется датчиком изображения разрешением 47,3 Мп, несъемным автофокусным объективом Summilux 1:1,7/28 mm ASPH, цифровым зумом, позволяющим получать снимки в формате DNG с фокусным расстоянием 35, 50 и 75 мм с разрешением 30, 14,7 и 6,6 Мп. Рекомендованная розничная цена Leica Q2 составляет 4995 долларов. Цена и дата начала продаж Leica Q2 Monochrom пока не сообщаются.