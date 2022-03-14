Камеру Leica Q3 показали на рендерах

В сети появились концепт-изображения фотокамеры Leica Q3, которая еще не была представлена официально. Судя по изображениям, нас снова ждет несъемный объектив – на этот раз с фокусным расстоянием 50 мм. При этом камеру будут позиционировать как репортажное устройство, всегда готовое к съемке. Также стоит отметить поворотный дисплей.

По предварительным данным, Leica Q3 получит полнокадровую матрицу разрешением 47.3 Мп, поддержку серийной съемки в 10 кадров в секунду, запись видео в разрешении 4K, несъемный 50-мм объектив с диафрагмой F/2.8, диапазон светочувствительности ISO от 50 до 102 400, а также две новые клавиши для настройки экспозиции.