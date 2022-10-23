Камеру Olympus OM-5 показали на фото

Сетевые источники поделились первыми изображениями беззеркальной камеры, которую готовит к выпуску компания OM Digital Solutions. Утверждается, что новинка будет называться Olympus OM-5. Отметим фирменный дизайн бренда Olympus с рубленными гранями, поворотный экран, а также черную и серебристую расцветки. Предполагается, что камеру оснастят датчиком оптического формата M4/3 и матричной стабилизацией изображения (IBIS). Ориентировочная цена Olympus OM-5 составляет 1200 фунтов.

Ранее OM Digital Solutions выпустила флагманскую модель OM System OM-1 с 20.4-Мп CMOS-сенсором формата Micro Four Thirds и двухъядерной платформой TruePic X.

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