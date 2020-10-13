Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры заточенной под съемку видео камеры Panasonic Lumix BGH1 (система Micro Four Thirds), которая еще не была представлена официально. Аппарат получит 10,2-Мп высокочувствительный сенсор Live MOS, технологию Dual Native ISO, 10-битную внутреннюю запись видео C4K с частотой кадров 60 FPS с предварительно установленным V-Log L с тринадцатью ступенями динамического диапазона, поддержку 10-битного вывода C4K 4:2:2 через интерфейс HDMI, функцию VFR для переменной частоты кадров при съемке в C4K и 4K, GenLock IN/Time Code для синхронизированной записи видео под разными углами, поддержку проводной потоковой передачи по IP (RTP/RTSP), корпус из сплава алюминия и магния, а также встроенный вентилятор для эффективного отвода тепла. Ориентировочная цена камеры составляет 2000 долларов.