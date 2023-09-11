Камеру Panasonic Lumix G9 II показали на фото

В сети появились качественные изображения беззеркальной камеры Panasonic Lumix G9 II, официальный релиз которой запланирован на 13 сентября. По предварительным данным, камеру оснастят новым 25,2-Мп формата M4/3, новым процессором для обработки изображений, фазовой системой автофокусировки, серийной съемкой до 60 к/с со следящим автофокусом и электронным затвором, матричной стабилизацией (IBIS) с эффективностью в 8 стопов экспозиции, записью видео в C4K/4K 10-бит 120p или 100p, 8-ми позиционным джойстиком для выбора зоны фокусировки, полностью поворотным экраном с разрешением 1,84 Мп и OLED-видоискателем на 3,68 Мп.

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