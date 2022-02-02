Камеру Panasonic Lumix GH6 протестируют на Олимпиаде

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что еще не представленная официально беззеркальная фотокамера Panasonic Lumix GH6 будет активно использоваться на грядущих Олимпийских играх в Пекине. Очевидно, то камера найдет свое применение в съемке видео, ведь она может похвастаться возможностью записывать 10-бит в разрешении 5.7K при частоте кадров 60к/с. Это официальные данные, раскрытые производителем. В основе устройства лежит датчик изображения формата Micro Four Thirds разрешением 23 Мп или 24 Мп. По последним данным, рекомендованная цена Panasonic Lumix GH6 составит 2000 долларов или около 150 тысяч рублей согласно актуальному курсу. В России эта цифра запросто превратится в 180 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix GH6
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