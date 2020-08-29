Камеру Panasonic Lumix S5 показали на рендерах

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Panasonic Lumix S5, которая еще не была представлена официально. Итак, камера сможет похвастаться 24,5 Мп датчиком изображения CMOS с широким динамическим диапазоном и высокой чувствительностью, технологией Dual Native ISO для записи «чистого видео» с максимальной чувствительностью ISO 51200, совместимостью с V-Log / V-Gamut (динамический диапазон 14 ступеней), возможностью снимать видео в 4K 60p, 4:2:2, 10 бит и Full HD с частотой 180 к/с, поддержкой анаморфирования 4:3, улучшенным автофокусом, стабилизацией по пяти степеням свободы с эффективностью в 6,5 ступеней экспозиции, компактностью, защитой от пыли и влаги, а также системой охлаждения для продолжительной записи видео.

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