Камеру Panasonic Lumix S5 показали на видео

Компания Panasonic опубликовала тизер-видео, посвященное компактной полнокадровой беззеркалке Panasonic Lumix S5. Официальная презентация камеры ожидается 2 сентября. Камера сможет похвастаться 24,5 Мп датчиком изображения CMOS с широким динамическим диапазоном и высокой чувствительностью, технологией Dual Native ISO для записи «чистого видео» с максимальной чувствительностью ISO 51200, совместимостью с V-Log / V-Gamut (динамический диапазон 14 ступеней), возможностью снимать видео в 4K 60p, 4:2:2, 10 бит и Full HD с частотой 180 к/с, поддержкой анаморфирования 4:3, улучшенным автофокусом, стабилизацией по пяти степеням свободы с эффективностью в 6,5 ступеней экспозиции, компактностью, защитой от пыли и влаги, системой охлаждения для продолжительной записи видео, а также более легким и компактным корпусом в сравнении с Lumix S1.

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