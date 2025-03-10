Камеру Polaroid Now Gen3 оценили в 120 долларов

Компания Polaroid представила камеры мгновенной печати Now Generation 3 и Now+ Generation 3, которые отличаются возможностью подключения к смартфону у старшей модели. Новинки оснастили улучшенной двухлинзовой системой автофокусировки, специальным затвором с шаговым приводом для точной экспозиции, датчиком дальности, вспышкой, креплением для штатива, поддержкой съемки с фильтрами, режимом автоспуска и двойной экспозиции, фирменным приложением, в котором доступна двойная экспозиция, удаленный таймер и режим приоритета диафрагмы, шестью значениями диафрагмы от F/11 до F/64, расстоянием автофокусировки от 40 см до 1.3 метра и от одного метра до бесконечности, поддержкой картриджей Polaroid i-Type и корпусом массой 450 грамм в графитовой, фиолетовой, синей, желтой, галечной и коралловой расцветках. Камеры оценены 120 и 140 долларов соответственно. Цена упаковки пленки составляет 17 долларов.

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