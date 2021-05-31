Камеру Sony A7 IV могут выпустить в сентябре

Сетевые источники сообщили о том, что компания Sony собирается выпустить две новинки в ближайшие месяцы. В июне японцы покажут полнокадровый зум-объектив Sony FE 28-75mm F/2.8, а уже в сентябре будет представлена ожидаемая полнокадровая камера Sony A7 IV.

По предварительным данным, Sony A7IV получит новый 30-Мп CMOS-датчик с обратной засветкой, процессор Bionz XR, светочувствительность ISO от 50 до ISO 204 800, гибридную систему автофокуса с 693 фазовыми и 425 контрастными точками, возможностью записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с и до 240 к/с в Full HD, матричную систему стабилизации с эффективностью в 5,5 EV, а также вывод через HDMI видео с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2.
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