Камеру Sony A7R V представят 26 октября 2022 года

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Sony A7R V, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что новинку представят уже 26 октября этого года. Камере приписывают наличие обновленного датчика изображения неназванного разрешения (ранее сообщалось о 61 Мп), чипа для обработки изображений BionZ X следующего поколения, возможности записывать видео в 8K 30к/с и 4K 120к/с в 10-битном формате, цветового профиля S-Cinetone, 5-осевой стабилизации изображения SteadyShot (IBIS), технологии Dual Drive Shutter, электронного видоискателя с разрешением 9.44 Мп и два слота для карт памяти CFexpress Type A и SD. Ориентировочная цена пока не раскрывается.