Камеру Sony A7c показали на фото и рендерах

В сети появились первые изображения компактной полнокадровой беззеркалки Sony A7c, которая будет официально представлена уже 15 сентября этого года. Отметим два варианта расцветки, о чем умалчивали слухи, а также откидной дисплей. По предварительным данным, камера получит 24-Мп матрицу и характеристики, как у Sony A7III, поворотный экран, как в Sony A7sIII, компактный корпус как у Sony A6600, аккумулятор NP-FZ100, симметричный порт USB Type-C, один слот для карты памяти, микрофонный вход и разъем для наушников, поддержку Wi-Fi (11a/b/g/n/ac) и Bluetooth. Что до цены камеры, то здесь данные от разных источников сильно разнятся: от 1000 до 2000 долларов.

Комментарии и отзывы Sony A7c
Обзоры:
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Новости:
Microsoft расскрыла детали Xbox Series X

Длительное время пользователи просили компанию Microsoft рассказать о новой консоли Xbox Series X, котора...
Мини-ПК ZBOX QCM7T3000 от ZOTAC оснащен графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 3000

Компания ZOTAC сегодня представила рабочую станцию ​​для мини-ПК ZBOX с графический процессором NVIDIA Qu...
ECS Liva Q1 крошечный мини-ПК для учебных заведений

Компания ECS представила крошечный мини-компьютер для школьных учреждений. Мини-ПК от ECS представлен в д...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Realme выпустила беспроводную зарядку Wi...
Realme выпустила беспроводную зарядку WiКомпания Realme представила новую беспроводную зарядку Wireless Charger на 10W. ...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX бе...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX беКомпания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая от...
Представлен корпус Abkoncore AL700 Sync ...
Представлен корпус Abkoncore AL700 Sync Компания Abkoncore пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью AL700 Sync, которая ориентирована ...
Лучшие детские умные часы. Jet Kid Star...
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarВыбор умных часов для ребенка — очень ответственный процесс, так как у продукта должны быть все функции п...
Смартфон Redmi K30 5G подешевел до 216 д...
Смартфон Redmi K30 5G подешевел до 216 дКомпания в очередной раз снизила цены на смартфон Redmi K30 5G, который в свое время дебютировал как самы...
RedmiBook 16 на Intel Ice Lake появился ...
RedmiBook 16 на Intel Ice Lake появился Бренд Redmi выпустил в продажу ноутбук Redmibook 16, который основан на чипах Intel Core 10-го поколения....
Crysis Remastered выходит 21 августа...
Crysis Remastered выходит 21 августаРазработчик Crytek ранее объявлял о переносе запуска игры на неопределенный срок. Связано это было с дора...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разра...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разраApple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загр...
ASUS представила 120 мм вентилятор охлаж...
ASUS представила 120 мм вентилятор охлажНа прошедшем мероприятии ROG Strix META BUFFS, ASUS представила вентилятор охлаждения ROG Strix XF 120. С...
Raijintek анонсировала Mini-ITX корпус O...
Raijintek анонсировала Mini-ITX корпус ORaijintek анонсировала Mini-ITX корпус Ophion 7L. Корпус выполнен из алюминия и представлен в белом и сер...
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тре...
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с треСкачок напряжения в сети или короткое замыкание в розетке часто приводит к выходу из строя дорогостоящего...
Смартфон Google Pixel 4a представлен офи...
Смартфон Google Pixel 4a представлен офиКомпания Google наконец-то официально представила смартфон среднего уровня Pixel 4a, первые слухи о котор...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor