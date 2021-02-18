Камеру Sony FX3 представят 23 февраля

Компания Sony объявила о том, что новая компактная кинокамера серии Cinema Line Sony FX3 будет официально представлена 23 февраля в 23:00 по московскому времени. Помимо технических характеристик на презентации нас ждут рассказы режиссеров и операторов, которые уже успели протестировать ожидаемую новинку.

По предварительным данным, камера получит систему стабилизацию изображения, 12-Мп датчик изображения, как в беззеркальной фотокамере Sony a7S III, батарею NP-FZ100, возможность записывать видео в DCI 4K без дополнительного кроп-фактора, видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду, использовании карт-памяти CFExpress Type A и нескольких более продвинутых функций по сравнению с моделями Sony FX6 и Sony FX9, полностью поворотный экран и отверстия для установки штативных креплений. Ориентировочная цена камеры составляет 3795 евро.