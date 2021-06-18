Кастомный DualSense стоит в четыре раза дороже обычного

Контроллер DualSense PS5 официально доступен в трех цветах: белый по умолчанию, который поставляется с консолью, и новые цветовые варианты Midnight Black и Cosmic Red, анонсированные в прошлом месяце. Цена контроллера составляет 69,99 доллара (74,99 доллара за красный вариант). Однако, если вам нужен уникальный контроллер, который предлагает больше функций, то Hex Rival от HexGaming может стать для вас идеальным устройством ввода, если вы готовы заплатить в четыре раза больше, чем вы заплатите за контроллер DualSense. Hex Rival очень похож на DualSense, и это потому, что настраиваемый контроллер построен на основе оригинального DualSense. На передней панели отличия заключаются в окраске, отсутствии маркировки на кнопках и кнопке HexGaming, которая заменяет кнопку PlayStation. На тыльной стороне Hex Rival отличается тем, что на устройстве есть дополнительные отображаемые кнопки.

Эти кнопки можно переназначать, и пользователи могут назначить до 15 дополнительных действий. Геймпад также оснащен сменными джойстиками, в общей сложности их шесть (3 пары) разной высоты и с двумя различными эргономичными конструкциями рукоятки для большого пальца (куполообразной или вогнутой). При этом Hex Rival стоит 289,99 долларов, что более чем в четыре раза превышает цену DualSense. Учитывая, что геймпад нацелен на игроков и киберспорт, обычным пользователям для наслаждения свежими играми он банально не обязателен, но в целом разработка достаточно приятная.
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