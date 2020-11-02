Кастомным панелям для PlayStation 5 не бывать

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что некая независимая компания предлагает пользователям сменные панели для PlayStation 5. Они легко снимаются с приставки, так что пользователь может снять стандартные панели, купить сменные и поставить их на место. Оказалось, что компании Sony такое не очень понравилось, ведь панели являются интеллектуальной собственностью, а значит, стоит их запретить. Это и случилось с компанией, которая планировала выпускать панели для приставки — юристы японского гиганта запретили производителю выпускать данные сменные панели в продажу. Вероятно, китайские умельцы быстро займут свободную нишу, но вот будет ли у них достойное качество сборки — большой вопрос. Ожидаем новостей по этому поводу.

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