Киберспортивный клуб Immortals планирует купить организацию OpTic Gaming и вернуться на профессиональную сцену League of Legends. Об этом сообщил журналист ESPN Джейкоб Вульф.

По словам Вульфа, организация Immortals намерена участвовать в торгах за компанию Infinite Sports and Entertainment, которой принадлежит OpTic Gaming, а также ее составы по Call of Duty, CS:GO, League of Legends и Overwatch. Последние две команды выступают во франшизных лигах LCS и OWL.

У Immortals уже есть один состав в OWL — организация владеет Los Angeles Valiant. В случае совершения сделки Blizzard вряд ли разрешит клубу контролировать еще и Houston Outlaws, которой сейчас управляет OpTic. Что будет с командой в этом случае — неизвестно. Вульф считает, что Immortals хотят купить Infinite Sports and Entertainment, чтобы вернуться в американский дивизион LCS. Недавно Immortals привлекли $30 млн инвестиций. Новыми спонсорами организации стали Джон Гриффин и компания March Capital Partners. Клуб также сменил официальное название на Immortals Gaming Club. По данным Вульфа, за ребрендингом и дополнительными инвестициями последуют и другие изменения — по слухам, основатель Immortals Ноа Уинстон может уйти с руководящей должности.

Immortals выступали в американском дивизионе League of Legends с 2015 по 2017 год. Клуб потерял слот в LCS, когда лига перешла на франшизный формат. По неподтвержденным данным, Riot Games была обеспокоена финансовым положением организации.