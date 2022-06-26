Кинокамера Blackmagic Pocket Cinema 6K G2 оценена в $2000

Компания Blackmagic Design пополнила ассортимент кинокамер моделью Pocket Cinema Camera 6K G2, которая отличается от BMPCC6K PRO лишь отсутствием встроенных ND-фильтров. Это позволит установить на камеру спидбустер, чтобы уменьшить кроп-фактор.

Новинка характеризуется сенсором формата Super 35 с динамическим диапазоном в 13 ступеней, двойным нативным ISO, возможностью записывать видео в разрешении 6K (6144:4456 пикселей) при 60к/с или 120к/с с дополнительным кропом, поддержкой пятого поколения цветовых профилей Blackmagic Сolor Science, поддержкой профилей гамма-кривой, креплением Canon EF, наклонным пятидюймовым сенсорным дисплеем, опцией в виде съёмного OLED-видоискателя с разрешением 1280:960 пикселей, возможностью записывать видео на внешний SSD-накопитель посредством разъема USB-C, батареей NP-F570 и поддержкой зарядки от внешнего аккумулятора. Цена камеры составляет 2000 долларов.

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