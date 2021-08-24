Кинокамера Blackmagic URSA Mini 12K подешевела в два раза

Компания Blackmagic Design объявила о снижении цены на кинокамеру Blackmagic URSA Mini Pro 12K, которая была представлена чуть больше года назад. Если в начале продаж камера стоила 12745 долларов, то теперь её рекомендованная цена составляет 5995 долларов. Правда большинство ритейлеров (в том числе и отечественных) пока продают URSA Mini 12K по старой цене.

Напомним, что камера характеризуется матрицей размером 27.03:14.25 мм (формат Super35), динамическим диапазоном в 14 ступеней, креплением PL-mount, управлением оптикой через 12-контактный разъем, максимальным разрешением 12288:6480 (12K DCI) при частоте кадров 60 fps. Максимальная частота кадров – 220 fps в разрешении 4K Super 16.
Комментарии и отзывы Blackmagic URSA Mini 12K
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