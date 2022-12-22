Кинокамера Freefly Ember поддерживает запись 4K 800к/с в ProRes

Компания Freefly Systems пополнила ассортимент камер для замедленной съёмки моделью Ember, которая оценена в 18 тысяч долларов. Новинка характеризуется 21-Мп CMOS-сенсором формата S35 с динамическим диапазоном 11 стопов, возможностью записывать видео в разрешении 5K при 600 к/с и 4K при 800 к/с в кодеке Apple ProRes 10-bit на внутренний SSD вместимостью 4 ТБ, глобальным затвором, поддержкой беспроводной управления, интерфейсом USB2 Type C, собственным ISO датчика 300, съемным креплением E с позитивным замком и возможностью установки других креплений.