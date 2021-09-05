Кинокамера RED V-Raptor 8K VV оценена в $24000

Компания RED пополнила ассортимент кинокамер моделью RED V-Raptor 8K VV, цена которой составляет 24 тысячи долларов. Новинка характеризуется полнокадровой CMOS-матрицей (40.96:21.60 мм) разрешением 35.4 Мп, динамическим диапазоном 17 ступеней, возможностью записывать видео в разрешении 8K при 120 кадрах в секунду, 6K 198к/с и 4K 240 к/с, креплением Canon RF, поддержкой карт памяти CFexpress Type-B, 7-дюймовым сенсорным боковым экраном, интерфейсом USB Type-C и двумя портами 12G-SDI, возросшей в два раза производительностью процессора и массой 1.82 кг. Отмечается, что запись в разрешениях 2K, 4K, 5K и 6K доступна только в кроп-формате Super35, а не со всей площади полнокадровой матрицы.

Комментарии и отзывы RED V-Raptor 8K VV
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