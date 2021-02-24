Кинокамера Sony FX3 Cinema Line оценена в 4700 евро

Компания Sony пополнила ассортимент кинокамер полнокадровой моделью FX3, слухи о которой появились пару недель назад. Новинка может похвастаться записью видео в разрешении 4K с частотой до 120 к/с, 10,2 Мп датчиком изображения с обратной засветкой Exmor R и процессор изображений Bionz XR, диапазоном светочувствительности ISO 80-102 400, динамическим диапазоном в 15 ступеней, профилем S-Cinetone, гибридной системой автофокуса с 627 точками, пятиосевой системой стабилизации, активной системой охлаждения, внутренней записью в XAVC S и XAVC SI в разрешениях 4K (QFHD) и FHD, XAVC HS (MPEG-H HEVC/.265, только 4K), записью в 4K при 60 fps в 10-битном формате 4:2:2 или 16-битном RAW на внешнее устройство через HDMI Type-A, размерами 77,8:129,7:84,5 мм, массой с аккумулятором 715 г и двумя слотами CFexpress Type A. Цена камеры составляет 4700 евро.