Кинокамеру Canon Cinema EOS C70 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали первое изображение кинокамеры Canon EOS C70, которая будет представлена 24 сентября. Устройству прочат байонет RF-mount, датчик DGO Super 35mm 4K, как в недавней Cinema EOS C300 Mark III, отсутствие матричной стабилизации изображения, встроенные ND фильтры на 10 стопов, запись в CLog 2 и CLog 3, 4:2:2 10 бит на SD-карты до 4K 120к/с и 2K 180к/c, отсутствие возможности записывать в RAW на внутренний носитель и аккумулятор типа BP-A. Ориентировочная цена камеры не сообщается, но, например, выпущенная весной Canon Cinema EOS C300 Mark III стоит 11 тысяч долларов.

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