Кинокамеру Sony FX3 показали на фото

В сети появились первые изображения кинокамеры Sony FX3 с байонетом E-mount, которая выполнена в форм-факторе фотокамер серии Sony Alpha. Камере прочат запись видео в DCI 4K без дополнительного кроп-фактора, запись видео в разрешении 4К при 120 кадрах в секунду, использование карт-памяти CFExpress Type A и несколько более продвинутых функций по сравнению с моделями Sony FX6 и Sony FX9. Также отметим полностью поворотный экран и отверстия для установки штативных креплений. Очевидно, что столь компактная камера получит и активное охлаждение. Один из источников утверждает, что камера будет 3795 евро или около 340 тысяч рублей по актуальному курсу. Официальный релиз Sony FX3 ожидается на мероприятии CP+2021.