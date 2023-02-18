Кинообъектив DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom оценен в $2890

Компания DZOFilm пополнила ассортимент парфокальных зум-кинообъективов моделью 12-25mm T2.8 Pictor Zoom, которая предназначена для камер с сенсором Super 35 и креплением PL. При этом, комплектный адаптер на байонет Canon EF позволит использовать новинку на камерах EOS Cinema.

Объектив характеризуется 16-лепестковой диафрагмой от T2.8 до T22, диаметром переднего элемента 95 мм, диаметром светофильтра 86 мм, массой 1,6 кг, длиной 150 мм, углом поворота фокуса 270°, диафрагмы 64.4°, кольцами с зубьями с шагом M0.8, оптической конструкцией из 21 элемента в 15 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 0,4 м и поддержкой адаптеров Octopus для использования объектива на камерах с байонетами Sony E, Canon RF, Fujifilm X и Nikon Z. Цена DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom составляет 2890 долларов.
Представлена камера Panasonic Lumix S5 II…
Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Lumix S5 II, которая о…
Первые примеры фото на объектив OM System 90mm F/3.5 Macro I…
Профильный ресурс DPreview поделился первыми примерами фотографий, сделанных на новый макрообъектив OM Sy…
Дрон DJI Mini 3 уже продается в США …
Американский магазин BestBuy уже начал продавать дрон DJI Mini 3, который еще не был представлен официаль…
Представлен макрообъектив Astrhori 105mm F/2.8 Tilt-Shift …
Компания Astrhori пополнила ассортимент макрообъективов с возможностью сдвига-наклона моделью Astrhori 10…
Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8…
Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 14mm F/2.8, которая…
Полнокадровая беззеркалка Canon EOS R8 оценена в $1500…
Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер своей самой доступной моделью Cano…
Кинообъектив Meike 100mm T2.1 Prime появился в продаже…
Компания Meike дала старт продажам кинообъектива Meike 100mm T2.1, который предназначен для камер формата…
Представлен компактный анаморфотный объектив Sirui Saturn 35…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Sirui Saturn 35mm T2.9 1.6x Carbon F…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor