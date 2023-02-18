Кинообъектив DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom оценен в $2890

Компания DZOFilm пополнила ассортимент парфокальных зум-кинообъективов моделью 12-25mm T2.8 Pictor Zoom, которая предназначена для камер с сенсором Super 35 и креплением PL. При этом, комплектный адаптер на байонет Canon EF позволит использовать новинку на камерах EOS Cinema.

Объектив характеризуется 16-лепестковой диафрагмой от T2.8 до T22, диаметром переднего элемента 95 мм, диаметром светофильтра 86 мм, массой 1,6 кг, длиной 150 мм, углом поворота фокуса 270°, диафрагмы 64.4°, кольцами с зубьями с шагом M0.8, оптической конструкцией из 21 элемента в 15 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 0,4 м и поддержкой адаптеров Octopus для использования объектива на камерах с байонетами Sony E, Canon RF, Fujifilm X и Nikon Z. Цена DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom составляет 2890 долларов.