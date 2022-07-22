Кинообъектив Dzofilm Vespid 24 оценен в $1400

Компания Dzofilm пополнила ассортимент кинообъективов моделями Dzofilm Vespid 24mm T2.1 и Dzofilm Vespid 40mm T2.1, которые предназначены для полнокадровых камер с байонетом Canon EF или PL-mount. Новинки характеризуются покрытием круга изображения VistaVision (46.5 мм), 16-лепестковой диафрагмой от T2.1 до T22, кольцом регулировки с зубчатой прорезиненной насадкой, кольцом фокусировки с углом поворота в 270°, массой менее 950 граммов и совместимостью со светофильтрами от Dzofilm. Объективы появится в продаже уже в конце текущего месяца по цене в 1400 долларов. Напомним, что в линейку кинообъективов Dzofilm Vespid входят модели с фокусным расстоянием 16 мм, 25 мм, 35 мм, 50 мм, 75 мм, 90 мм (Макро), 100 мм и 125 мм.

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