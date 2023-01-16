Кинообъектив Meike 100mm T2.1 Prime появился в продаже

Компания Meike дала старт продажам кинообъектива Meike 100mm T2.1, который предназначен для камер формата S35 с байонетом PL и Canon EF. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 элементов в 7 группах, 12 лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.1, массой 990 граммов для версии PL и 1 кг для Canon EF, длиной 98.5 мм и 106.5 мм соответственно, резьбой для светофильтра 77 мм, передним диаметром 80 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 90 см, углом поворота кольца фокусировки 270 градусов, кольцами диафрагмы и фокусировки с шестернями с шагом 0.8. Цена объектива составляет 650 долларов.