Кинообъектив Meike 105mm T2.1 Prime оценен в $1200

Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Meike 105mm T2.1 Cine, которая подходит для работы с сенсорами больше полнокадровых. Новинка характеризуется диаметром переднего фильтра 82 мм, передним диаметром объектива 85 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 100 см, углом поворота кольца фокусировки 330 градусов, массой 1,1 кг, стандартными зубцами с шагом 0.8 и оптической конструкцией из 11 элементов в 7 группах. Объектив предназначен для камер с байонетами PL, Canon EF, Canon R, Sony E и L. Новинка уже доступна для заказа по цене в 1200 долларов.

Комментарии и отзывы Meike 105mm T2.1 Prime
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