Кинообъектив Meike 35mm T2.1 Cine Prime оценен в $960

Компания Meike Global пополнила ассортимент кинообъективов моделью Meike 35mm T2.1 для полнокадровых камер с креплениями PL, E-Mount, Canon RF, EF-Mount и L-Mount. Новинка характеризуется зубчатыми колесами, поворотом фокуса на 330°, минимальной дистанцией для фокусировки 33 см, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, размером для фильтра 82 мм, 11-ти лепестковой диафрагмой, длиной от 102,4 до 136,4 мм в зависимости от версии, массой 1107 грамм до 1170 грамм, а также полем зрения 63,5° по диагонали на полном кадре и 43,2° на кропе (APS-C). Объектив появится в продаже 25 января следующего года по цене в 958 долларов.