Кинообъектив Meike 50mm T2.1 Cine оценен в $570

Компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов формата S35 (APS-C) моделью Meike 50mm T2.1 s35 Cine для камер с креплением EF и PL. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, ходом кольца фокусировки 270°, диаметром светофильтра 77 мм, 11-лепестковой диафрагмой, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 58 см, полем зрения 34,7° по диагонали, 28,1° по горизонтали и 21,2° по вертикали, длиной 106,5 мм, массой 940 г и передним диаметром 80 мм для варианта EF и 98,5 мм, 910 г и 80 мм для PL. Обе версии появятся в продаже в апреле этого года по цене в 570 долларов. Также китайский производитель опубликовал график с датами выхода новых кинообъективов формата s35.

Комментарии и отзывы Meike 50mm T2.1 Cine
Обзоры:
Новости:
В Fortnite добавлены новые скины из Street Fighter

Fortnite стала местом, где собраны многочисленные персонажа из разных франшиз. Разработчики включают к ни...
Объявлены системные требования Mass Effect: Legendary Edition для PC

Как уже стало известно, Mass Effect: Legendary Edition выйдет 14 мая 2021 года. Разработчики обновили три...
В The Elder Scrolls V: Skyrim вышел новый мод Wyrmstooth

The Elder Scrolls V: Skyrim получает новый мод под названием Wyrmstooth. Он был разработан моддером "Jonx...
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленкиОбзор HIPER TWS Sarma. Недорогие беспроводные наушники для Clubhouse и удаленки
Лучшая компьютерная акустика. Razer NommoЛучшая компьютерная акустика. Razer Nommo
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Представлен 170-Гц монитор Acer Predator...
Представлен 170-Гц монитор Acer PredatorКомпания Acer готовит к выходу монитор Predator XB323QU NV, который получил 32-дюймовую Fast IPS-панель с...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No...
Xiaomi M2007J17I это Mi 10i или Redmi No26 ноября Xiaomi запустила серию Redmi Note 9, включая Redmi Note9 Pro 5G, в Китае. Это модифицированная ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор...
Samsung увеличивает цены на CMOS-сенсоры...
Samsung увеличивает цены на CMOS-сенсорыSamsung - один из ведущих производителей датчиков изображения для смартфонов, составляющий серьезную конк...
Монитор ASUS VA24ECE получил порт USB Ty...
Монитор ASUS VA24ECE получил порт USB TyКомпания ASUS пополнила ассортимент мониторов семейства Eye Care моделью VA24ECE, которая получила 23,8-д...
LG представила лазерный проектор CineBea...
LG представила лазерный проектор CineBeaLG анонсировала новый высококлассный проектор CineBeam HU810P 4K. Новый лазерный проектор призван обеспеч...
Тесты кастомного водяного охлаждения Pal...
Тесты кастомного водяного охлаждения PalТестирование корпуса Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer мы совместили со сборкой кастомной жидкостн...
Samsung Galaxy S10 Lite начал получать о...
Samsung Galaxy S10 Lite начал получать оВчера Samsung Galaxy Z Flip 5G стал первым складным устройством, получившим стабильное обновление One UI ...
ASGARD анонсировала комплект памяти DDR5...
ASGARD анонсировала комплект памяти DDR5Производитель памяти из Китая компания ASGARD анонсировала комплекты памяти стандарта DDR5 для новейшей п...
Samsung Galaxy S21 получил три сенсора S...
Samsung Galaxy S21 получил три сенсора SАвторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл список комплектующих, которые используются в новеньких ф...
Xiaomi Mi TV Q1 официально представлен...
Xiaomi Mi TV Q1 официально представленКитайский технологический гигант Xiaomi выпустил 75-дюймовый умный телевизор Mi TV Q1. Этот телевизор ст...
Опубликованы новые фото и видео, снятые ...
Опубликованы новые фото и видео, снятые Компания Xiaomi опубликовала новые фотографии и видео, сделанные на основную камеру новенького флагмана M...
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor