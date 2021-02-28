Кинообъектив Meike 50mm T2.1 Cine оценен в $570

Компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов формата S35 (APS-C) моделью Meike 50mm T2.1 s35 Cine для камер с креплением EF и PL. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, ходом кольца фокусировки 270°, диаметром светофильтра 77 мм, 11-лепестковой диафрагмой, оптической схемой из 12 элементов в 9 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 58 см, полем зрения 34,7° по диагонали, 28,1° по горизонтали и 21,2° по вертикали, длиной 106,5 мм, массой 940 г и передним диаметром 80 мм для варианта EF и 98,5 мм, 910 г и 80 мм для PL. Обе версии появятся в продаже в апреле этого года по цене в 570 долларов. Также китайский производитель опубликовал график с датами выхода новых кинообъективов формата s35.