Кинообъектив Meike S35 25mm T2.1 оценен в 600 долларов

Компания Meike представила кинообъектив формата Super35 Meike S35 25mm T2.1, который предназначен для камер с байонетом PL или Canon EF. Новинка характеризуется поддержкой кинокамер RED Komodo, Blackmagic BMPCC6K и BMPCC6K Pro, Z CAM S6, Sony FS5II и Canon C70, покрытием круга изображения 33.6 мм, шестеренками на кольцах фокусировки и диафрагмы с шагом 0,8 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, диаметром фильтра 77 мм, оптической схемой из 13 элементов в 10 группах, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.1 и минимальным T22, вращением кольца фокуса 270°, массой 910 граммов в версии PL и 940 граммов на EF, полем зрения по диагонали 64,2°, по горизонтали 53,2° и по вертикали 41°. Цена объектива составляет 600 долларов.