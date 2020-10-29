Кинообъектив Musashi Optical Takumi 40.6–332mm T4.8 оценен в $35 тысяч

Японская компания Musashi Optical System пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Musashi Optical Takumi 40.6–332mm T4.8, которая предназначена для профессиональных кинокамер вплоть до моделей RED Monstro 8K VV и ARRI Alexa LF. Новинка характеризуется диафрагмой T4.8, покрытием датчиков изображения до 46,3 мм, массой 9,2 кг, длиной 41,3 см, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 122 см и диаметром передней линзы 138 мм. Объектив уже доступен для покупки по цене в 3 650 000 йен или около 35 000 американских долларов.