Кинообъектив Musashi Optical Takumi 40.6–332mm T4.8 оценен в $35 тысяч

Японская компания Musashi Optical System пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Musashi Optical Takumi 40.6–332mm T4.8, которая предназначена для профессиональных кинокамер вплоть до моделей RED Monstro 8K VV и ARRI Alexa LF. Новинка характеризуется диафрагмой T4.8, покрытием датчиков изображения до 46,3 мм, массой 9,2 кг, длиной 41,3 см, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 122 см и диаметром передней линзы 138 мм. Объектив уже доступен для покупки по цене в 3 650 000 йен или около 35 000 американских долларов.

Комментарии и отзывы Musashi Optical Takumi 40.6–332mm T4.8
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