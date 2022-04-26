Кинообъектив Tokina Cinema 180mm T1.9 Vista Prime оценен в $18 тысяч

Компания Tokina пополнила ассортимент премиальных кинообъективов моделью Tokina Cinema 180mm T1.9 Vista Prime, которая появится в продаже грядущим летом по цене в 18 тысяч долларов. Новинка характеризуется оптической схемой из 17 элементов в 14 группах, 9-лепестковой диафрагмой, почти незаметной дисторсией и хроматическими аберрациями, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», расстоянием для фокусировки 150 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:7.91, покрытием полнокадрового сенсора и разрешающей способностью выше 8К, поддержкой форматов Vistavision и Super35, внешним диаметром 114 мм, резьбой для светофильтров 112 мм фильтров, длиной 19.5 см и массой 3.26 кг, а также креплениями PL, LPL, Sony E, EF и MFT.