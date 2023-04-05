Кинообъектив Xelmus Apollo 32mm T2 2x оценен в $17 тысяч

Компания Xelmus пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделью Xelmus Apollo 32mm T2 2x, которая предназначена для камер с датчиком формата Super 35. При этом новинка покрывает и полнокадровые сенсоры. Новинка также характеризуется поворотом фокуса на 270 градусов, креплением байонета PL, полным покрытием Open Gate на кинокамере ARRI Alexa Mini, минимальной дистанцией для фокусировки 37 см, массой 1,78 кг, длиной 11.5 см и диаметром передней части 11,4 см. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 17 тысяч долларов. Напомним, что в начале года был выпущен другой кинообъектив, Laowa Proteus 2x 35mm T2, который стоит «всего» 5 тысяч долларов.