Кира Сорокина создала 5 новинок Nanoasia в Корее и запустила разработку хитов на 2020 год

2019-10-04, Автор - Владимир Байзаров; [93]
Желание сохранить свою красоту и молодость сопровождает прекрасную половину человечества еще с незапамятных времен. Чем быстрее развивалась наука, тем больше средств и методик предлагали косметологи. В последние годы стали популярны технологии профилактики и лечения кожи без инъекций и долгого восстановления. Немалых успехов в этой области достигла блогер Кира Сорокина учредитель Наноазия . Что еще важнее, Кира Сорокина создает косметику в Корее сразу в пяти лабораториях .

Бренд Nanoasia находится на рынке уже пять лет, имеет более 32 двух официальных представительств и франчайзов, а всего продукцию бренда используют более чем в 60 городах. Продукты выделяются только натуральными компонентами и отличаются гипоаллергенностью. По словам Nanoasia, полезный результат наблюдается уже после первого использования благодаря большой концентрации пептидов, аминокислот и экстрактов лечебных растений.

В чем секрет таких высоких результатов за столь короткий срок? Во-первых, в отсутствии парабенов, стероидов, метанола, красителей и тяжелых металлов. Во-вторых, в достижении видимого эффекта после первой процедуры, а в случае комплексного использования – в стойком и, что самое главное, длительном результате.

В-третьих, в отсутствии уколов. Используемые в Nanoasia технологии безболезненны для кожи – то есть, речь идет об омоложении без стресса. Наконец, в-четвертых, все продукты могут похвастаться международными сертификатами качества (например, GMP), а для их производства используют лишь отборные компоненты.

А что насчет женщин, использовавших продукты Nanoasia? Здесь стоит лишь перечислить людей, которые хвалят Киру Сорокину и её бренд: это телеведущая Лера Кудрявцева, актриса и певица Эвелина Бледанс, телеведущая Анфиса Чехова, певица Анжелика Агурбаш, певица Анита Цой, телеведущая Жанна Бадоева, Элина Камирен, Анастасия Макеева, Ольга Кормухина, Екатерина Одинцова, Яна Руденко, Инна Маликова, Ирина Сашина, Александра Харитонова, Нина Шатская и другие знаменитости.

Из последних новостей бренда – в конце сентября в караоке "Синематограф" прошло мероприятие, посвященное дню рождения Nanoasia.

На празднестве присутствовали такие звезды, как Екатерина Андреева, Катерина Шпица, Анастасия Волочкова, Глафира Тарханова, Наталья Фриске, Екатерина Стриженова. Конечно, всеобще внимание было приковано к Кире Сорокиной, а также к Эвелине Бледанс и Анфисе Чеховой. Последней Кира посвятила кремы для лица и зоны вокруг глаз My Che, Эвелине Бледанс – крем-суфле Eva.

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