Китай одобрил приобретение AMD компании FPGA Xilinx с некоторыми условиями

В Китае есть компании, производящие чипы x86, в том числе совместное предприятие с AMD, имеющее лицензию на создание процессоров на базе архитектуры Zen. Главной заботой Китая заключается в том, чтобы Xilinx оставались пригодными для использования на местном рынке и чтобы продажи продуктов Xilinx не были привязаны к продажам продуктов AMD.
Для тех, кто не знаком, программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA) — это микросхема, функциональность которой не фиксирована, но может быть запрограммирована для выполнения различных задач. У них есть все виды использования, например, вы могли создавать ретро-консоли на базе FPGA — вместо эмуляции старых машин в FPGA создается реплика ЦП и других компонентов. Их также можно превратить в аппаратные ускорители для чего угодно, от машинного обучения до сетей кодирования видео и так далее.
FPGA часто продаются как карты PCIe, чтобы их можно было легко добавить в стандартные компьютеры, но в прошлом году AMD запатентовала гибридную конструкцию CPU-FPGA. Это позволило бы на лету настраивать процессоры Zen для задач, которые не очень подходят для традиционных процессоров. Intel говорит об интеграции FPGA в процессоры Xeon уже много лет, так что это место, за которым стоит следить в будущем.