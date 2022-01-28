Китай одобрил приобретение AMD компании FPGA Xilinx с некоторыми условиями

Еще в 2015 году Intel объявила о приобретении производителя FPGA Altera и AMD решила противостоять этому шагу в октябре 2020 года, купив компанию Xilinx. Это заняло довольно много времени, но Китай дал свое согласие на сделку с некоторыми условиями. Условия заключаются в том, что AMD обеспечит гибкость и программируемость Xilinx FPGA и что их методы разработки совместимы с процессорами на базе ARM. Если вам интересно, почему это важно, помните, что Китай вкладывает большие средства в разработку продуктов на базе ARM.

В Китае есть компании, производящие чипы x86, в том числе совместное предприятие с AMD, имеющее лицензию на создание процессоров на базе архитектуры Zen. Главной заботой Китая заключается в том, чтобы Xilinx оставались пригодными для использования на местном рынке и чтобы продажи продуктов Xilinx не были привязаны к продажам продуктов AMD.

Для тех, кто не знаком, программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA) — это микросхема, функциональность которой не фиксирована, но может быть запрограммирована для выполнения различных задач. У них есть все виды использования, например, вы могли создавать ретро-консоли на базе FPGA — вместо эмуляции старых машин в FPGA создается реплика ЦП и других компонентов. Их также можно превратить в аппаратные ускорители для чего угодно, от машинного обучения до сетей кодирования видео и так далее.

FPGA часто продаются как карты PCIe, чтобы их можно было легко добавить в стандартные компьютеры, но в прошлом году AMD запатентовала гибридную конструкцию CPU-FPGA. Это позволило бы на лету настраивать процессоры Zen для задач, которые не очень подходят для традиционных процессоров. Intel говорит об интеграции FPGA в процессоры Xeon уже много лет, так что это место, за которым стоит следить в будущем.
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