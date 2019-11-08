Китай официально начал исследование и разработки сетей 6G

После запуска коммерческой услуги 5G, Китай официально начал свои исследования и разработки в области 6G, ознаменовав собой начало следующего этапа гонки вооружений в сфере сотовых технологий.

Несколько правительственных министерств и исследовательских институтов создали национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий. Услуги 4G были запущены в Китае относительно поздно, но на сегодняшний день страна является лидером в 5G. Samsung уже работает над 6G в Южной Корее, в то время как проект Genesis стоимостью 251 млн. евро в Северной Финляндии также начал исследования.