Китайские электрокары хуже продаются

Многие не знают, но китайские производители уже довольно давно производят свои электрические автомобили и довольно успешно. Их авто может не такие красивые, как многие привыкли, но зато стоят дешевле и позволяют местным жителям не платить за дорогое топливо в виде бензина. Однако, как оказалось, впервые за два года объем продаж электрокаров из Китая сократился на 4,7 процента. Аналитики уверены, что дело в перенасыщении рынка — все желающие уже купили себе такое авто, а значит постепенно объем продаж будет падать и падать. С другой стороны, это знак того, что пора местным компаниям выходить на глобальный рынок и продавать свои устройствам там, пока другие бренды только думают над дизайном и функциями своих новеньких моделей.